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Общество

В Москве пройдет фестиваль для инвесторов и трейдеров

Более 50 экспертов выступят на «Инвест Викенде» в Москве
Shutterstock

Масштабное мероприятие для частных инвесторов, трейдеров и участников фондового рынка «Инвест Викенд» пройдет 27 июня в Москве. В рамках фестиваля запланированы выступления более 50 экспертов, тематические дискуссии о перспективах рынков капитала, презентации инвестиционных идей, разбор практических кейсов и встречи с представителями компаний-эмитентов, сообщили организаторы.

Титульными партнерами события в 2026 году выступают «СберИнвестиции» и управляющая компания «Первая».

В числе спикеров заявлены представители УК «Первая», «СберИнвестиций», «Ренессанс Капитала», ПСБ, «БКС Мир инвестиций», «Газпромбанк Инвестиций», SFI, Совкомбанка и «Аэрофлота».

Программа мероприятия, как уточняется, будет разделена на пять тематических площадок.

Участники смогут посетить зону инвестиционных идей с выступлениями аналитиков и управляющих, паблик-токи и дискуссии по вопросам денежно-кредитной политики, валютного рынка и инвестиционных инструментов, криптолаунж с мастер-классами по формированию портфелей с криптоэкспозицией, а также площадку для общения с эмитентами и вечернюю программу с возможностями для неформального общения.

Центральной темой пленарной сессии станет будущее криптоактивов и развитие регулирования этого сегмента в России. Эксперты обсудят инструменты с криптоэкспозицией, включая цифровые финансовые активы, фьючерсы, структурные облигации и международные инвестиционные решения.

После запланировано выступление директора по инвестициям УК «Первая» Андрея Русецкого. Кроме того, глава компании Андрей Бершадский откроет панельную дискуссию «Коллективные инвестиции как драйвер роста рынков капитала», посвященную актуальным трендам отрасли и механизмам повышения привлекательности долгосрочных вложений для частных инвесторов.

Отдельное внимание организаторы уделят долговому рынку. В ходе сессии «Долговой рынок в цикле смягчения ДКП» участникам представят макроэкономический прогноз до конца 2026 года и наиболее актуальные инвестиционные идеи на рынке облигаций.

Также в программе заявлены сессии, посвященные инвестициям в недвижимость, действиям инвесторов в случае банкротства эмитента и специальный трейдерский час.

 
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