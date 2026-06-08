Врачи назвали два продукта для здоровья печени и снижения риска инфаркта

Тандем жирных кислот омега-3, содержащийся в жирной рыбе, а также куркумин помогают печени на клеточном уровне избавляться от лишнего холестерина, препятствуя развитию стеатоза и снижая риск инфарктов. Об этом в беседе с Pravda.Ru сообщил врач-кардиолог Валерий Климов.

Он отметил, что печень можно сравнить с основным фильтром организма, своего рода «живой лабораторией», отвечающей за очистку. Одно из распространенных заболеваний этого органа называется стеатоз – по сути, это результат «заплывания жиром» органа, процесс которого можно остановить с помощью омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Они играют важную роль в том числе в снижении воспаления и нормализации работы органа за счет улучшения липидного профиля, пояснил врач.

«Омега-3 кислоты не просто полезны, они критически важны для снижения риска инфарктов у людей с метаболическими нарушениями, — подчеркнул он. — Важно понимать, что без правильного баланса жиров сосуды теряют эластичность.

По словам кардиолога, помочь жирные кислоты могут только при регулярном потреблении – недостаточно один раз съесть порцию лосося. Рацион питания, системно и в меру включающий в себя жирную рыбу, позволит достичь заметного результата в оздоровлении органов, отметил Климов.

Что касается куркумина, то он содержится в популярной пряности – куркуме. Это вещество крайне важно для выработки фермента, который отвечает за переработку холестерина в желчные кислоты. По сути, куркумин позволяет выводить из организма лишний холестерин, препятствуя его оседанию на стенках сосудов. Однако, как предупредил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, осторожно вводить в рацион куркумин следует тем, у кого есть проблемы с желчным пузырем, в том числе камни. Среди других плюсов куркумина он выделил снижение инсулинорезистентности и улучшение метаболизма.

«Любое активное влияние на печень должно быть согласовано с текущим состоянием ЖКТ», — заключил врач.

До этого ученые из Технологического института Флориды установили, что куркумин может защищать сердце и сосуды при сахарном диабете первого типа. Выяснилось, что куркумин действует как антиоксидант — нейтрализует нестабильные молекулы, предотвращая их разрушительное воздействие на клетки. Также вещество снижает воспаление, регулирует клеточные процессы и способствует лучшему контролю уровня сахара в крови.

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