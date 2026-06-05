Россиянам объяснили, опасны ли УФ-лампы для маникюра

Постоянное использование ультрафиолетовых ламп для маникюра может вызвать появление солнечного лентиго на коже. Об этом в разговоре с kp.ru предупредила к.м.н., врач-дерматолог, миколог, подолог Юлия Иволга.

По словам специалиста, УФ-лампы не являются абсолютно безопасным оборудованием.

«Их постоянное использование, действительно, может вызывать на коже появление солнечного лентиго, кератом. Но отмечу, что ожоги от ламп не встречались уже достаточно давно. В основном ожоги ногтевых пластин возникают при использовании некачественных материалов и перегрева в лампе», — отметила она.

Подолог подчеркнула, что риск возникновения онкологии из-за УФ-ламп минимален, если соблюдать нормальный режим и делать перерывы в процедурах. При этом чем чаще сеансы, тем выше будет становиться чувствительность кожи.

Обладателям чувствительной кожи врач посоветовала использовать перед маникюром и педикюром солнцезащитный крем (SPF 30+). Его необходимо нанести на руки или ступни за 15-20 минут до сушки ногтей в лампе. После процедуры следует намазаться увлажняющим кремом.

Врач-дерматолог, онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ангелина Тону до этого предупреждала, что во время маникюра через нестерильные инструменты есть риск заражения грибковыми и вирусными инфекциями, например ВИЧ, гепатит В и С или онихомикозом (грибком ногтей). По ее словам, если базовые санитарные меры игнорируются, маникюр и педикюр превращаются в потенциальный путь передачи инфекций.

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