Стало известно, сколько россиян готовы работать курьерами

Больше половины россиян признались, что готовы устроиться на подработку в службу доставки, если им потребуются деньги. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 64% респондентов готовы устроиться курьерами, если им потребуется подработка. При этом, по словам россиян, их не смущает, что иногда придется доставлять тяжелые заказы и выходить на работу в плохую погоду. Они придерживаются мнения, что ради хорошего дохода можно потерпеть и жару, и ливни.

Однако другие 33% участников опроса заявили, что не стали бы устраиваться работать курьерами ни при каких условиях. Эти россияне поделились, что не готовы рассматривать такой способ заработка. Вместо доставки респонденты готовы заниматься любым другим делом, в том числе и тяжелым трудом не по своему профилю.

Оставшиеся 3% опрошенных проголосовали за вариант «другое». Они признались, что не могут дать точный ответ на такой вопрос. При этом некоторым из этих россиян оказалось даже сложно представить ситуацию, которая вынудила бы их отправиться на подобную подработку.

Ранее стало известно, сколько студентов будут подрабатывать летом.