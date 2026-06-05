На ПМЭФ торжественно открыли выставку «Наука в лицах»

На Петербургском международном экономическом форуме состоялось торжественное открытие выставки «Наука в лицах» — галереи портретов ведущих российских деятелей науки. В экспозицию вошли портреты 32 ученых из 15 регионов России, чьи изобретения и разработки были отмечены высокими наградами.

««Наука в лицах» — это, без преувеличения, очень важное событие в череде мероприятий, которые ежегодно проводятся в рамках десятилетия науки и технологий, объявленного нашим президентом. Это некая жемчужина среди всех остальных событий, потому что на выставке представлены наши самые замечательные ученые, которых должна знать вся страна. С некоторыми из них мы знакомы лично, участвовали в разных мероприятиях по работе, взаимодействуем. И самое важное, что, по данным ВЦИОМ, благодаря таким мероприятиям, которые популяризируют нашу науку через ее героев, не менее 90% наших граждан могут назвать хотя бы одно российское научное изобретение», — отметил на церемонии открытия заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский также отметил, что выставка стала неизменным атрибутом двух крупнейших мероприятий — ПМЭФ и Конгресса молодых ученых.

«Эта выставка в полной мере отражает те процессы, которые происходят сегодня в российской науке и научно-технологическом развитии — объединение ученых, исследователей, компаний и бизнеса. За последние 3 года количество запросов от компаний в наш проект, связанный с формированием нового государственного задания 2.0, увеличилось в 10 раз», — сообщил он.

Партнером выставки этом году стал Сбер. Старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Технологическое развитие» Андрей Белевцев, в свою очередь, заявил, что считает очень важной тематикой развитие искусственного интеллекта.

«Я абсолютно верю, что ИИ перевернет всю индустрию и все развитие науки в ближайшие годы. Мне кажется, сейчас очень важный момент для многих ребят, которые еще учатся в школе или, может быть, заканчивают институт. Они думают, с чем связать свою карьеру. Я очень надеюсь, что эта выставка поможет хотя бы некоторым из них подумать еще раз и сделать свой выбор в сторону фундаментальной науки, потому что то, что там будет происходить в ближайшие годы, мне кажется, будет безумно интересным. Искусственный интеллект поможет им совершить открытия, о которых мы сегодня даже, возможно, и не мечтаем», — полагает он.

Директор Петербургского международного экономического форума, заместитель директора Фонда «Росконгресс» Алексей Вальков, в свою очередь, заявил о важности поступательного развития повестки между ПМЭФ и Конгрессом молодых ученых, поддержке ученых и создании платформы для диалога между наукой, бизнесом и государством.