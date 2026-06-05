Народные художественные промыслы назвали драйвером развития креативных индустрий

В России на базе организаций народных художественных промыслов появятся туристско-креативные территории, заявила депутат Госдумы РФ Мария Василькова на сессии «Культурный код России: народные художественные промыслы как драйвер развития креативных индустрий и городской среды» в рамках ПМЭФ-2026.

Она отметила, что сейчас ведется работа по консолидации интересов предприятий НХП, регионов и инвесторов.

«Наша задача подойти к решению вопроса системно. Создание туристско-креативных территорий на базе организаций народных художественных промыслов будут способствовать росту привлекательности территорий, которые будут обладать не только туристическим, но также образовательным, культурным и промышленным потенциалом», — сказала она.

По словам Васильковой, инициативу уже предложили при подготовке стратегии развития креативной экономики РФ до 2036 года.

«Сейчас следующий этап — мы ведем работу над федеральным законом и планируем закрепить в нем понятие туристско-креативной территории, чтобы объединить ключевые направления для развития территорий», — отметила депутат.

Василькова добавила, что это поможет увеличить поток туристов и создать новые рабочие места.

Также Василькова отметила, что предприятия НХП находятся в непростой финансовой ситуации.

«При этом они привязаны к месту традиционного бытования и не могут просто перенести производство в другую локацию. Было бы правильно рассмотреть возможность предоставления предприятиям НХП грантовой поддержки либо иных механизмов финансирования, направленных на обновление основных фондов», — сказала она.