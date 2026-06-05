В «Единой России» призвали смягчить решения по повышению НДС для малого бизнеса

Первый зампред Госдумы Александр Жуков призвал смягчить решения по повышению НДС для малого и среднего бизнеса. Об этом он заявил на выступлении в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщается на сайте «Единой России»

По его словам, опросы продемонстрировали неблагоприятные последствия такого решения для предпринимателей.

Жуков считал необходимым вместе с правительством вернуться к вопросу уплаты НДС. Он подчеркнул, что этот вопрос остается самым серьезным на сегодняшний день.

«Сейчас для правительства в качестве одной из задач стоит обеление экономики. Но задайте вопрос предпринимателям: можно ли с помощью повышения налогов добиться обеления экономики? Я думаю, что ответ в 90% будет — нет. Поэтому здесь, мне кажется, нужно смягчить решения», — сказал депутат.