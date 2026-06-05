Названы самые ценные издания на рынке контрабанды книг

Самыми ценными и дорогими изданиями на рынке контрабанды являются детские книги, которые были выпущены в конце XIX — начале ХХ века. Об этом kp.ru сообщила искусствовед и арт-консультант Жанна Полански.

По словам эксперта, также одними из самых желанных книг являются редкие религиозные издания в серебряных и позолоченных окладах. При этом выяснить их происхождение проще, чем узнать такую же информацию о детских книгах. В большинстве экземпляров в начале написано, для какого именно монастыря или храма предназначалось издание.

Искусствовед подчеркнула, что даже при легальной покупке старых книг с проверенной историей не всегда получается без проблем перевезти их через границу.

«У моих клиентов застряли в Европе несколько книг: купили там легально, а ввезти в Россию не можем. Есть определенные проблемы в последнее время, Евросоюз не пропускает. Одна из книг — издание «Фауста», выпущенное еще при жизни Гете. Вторая — редкое искусствоведческое издание начала ХХ века», — поделилась она.

Полански добавила, что из изданий российского происхождения дороже всего оцениваются книги, которые были доставлены из царских библиотек и имеют экслибрисы монархов.

До этого результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру» показали, что за последний год доля опрошенных россиян, регулярно покупающих бумажные книги, выросла с 29 до 43%.

Ранее были названы 100 лучших детских книг России.