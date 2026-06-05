«Пока рано»: синоптик о начале купального сезона в Москве и Подмосковье

Синоптик Шувалов: купальный сезон в Москве и МО еще не открыт

Ближайшие выходные в Москве и Подмосковье порадуют теплой и солнечной погодой, однако купаться пока рано. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Вода в водоемах, по его словам, еще не успела согреться после прохладного начала лета.

«Вода не совсем хороша, она ниже +15°С. В такую воду, конечно, только очень смелые люди могут рискнуть войти. До комфортных параметров водоемы прогреются лишь к следующим выходным», — отметил синоптик.

Сухая погода продержится до понедельника включительно. Во вторник атмосферный фронт, который движется с запада, принесет небольшие дожди, но резкого похолодания не случится: температура не опустится ниже +22°С, добавил он.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого говорил, что жара в российской столице ожидается в конце текущего месяца и начале июля. В этот период температура воздуха будет колебаться между +25°C и +30°C. В отдельные дни в первом месяце лета возможны дожди с грозами, но в целом осадки будут соответствовать норме, добавил специалист.

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