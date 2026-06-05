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Общество

На ПМЭФ завершился FONBET Кубок Росконгресса по хоккею

Команда «Бизнес» победила на кубке по хоккею в рамках ПМЭФ
Елена Руско

На ПМЭФ определился победитель FONBET Кубка Росконгресса по хоккею, сообщает пресс-служба компании.

В финальном матче на «СКА Арене» команда «Бизнес» обыграла команду «Политика» со счетом 7:4.

В турнире по хоккею приняли участие председатель парламента Санкт-Петербурга Александр Бельский, экс-председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев, двукратный обладатель Кубка Стэнли, хоккеист «Юты» Михаил Сергачев и другие.

Хоккейный турнир был посвящен 80-летию хоккейного клуба «СКА».

Напомним, ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

 
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