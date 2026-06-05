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Общество

Стало известно, сколько родители готовы потратить на подарки выпускникам

В РФ родители готовы потратить на подарок выпускникам 37,5 тыс. рублей
Игорь Иванко/Агентство «Москва»

Большинство родителей планируют поздравить детей с окончанием школы: подарок собираются вручить 91% опрошенных. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисами «Авито Реклама» и «Авито Товары».

Треть респондентов (33%) уже определились с выбором, еще 37% находятся в процессе, а 21% пока не думали об этом. Самым популярным подарком выпускнику стал смартфон или другая техника — такой вариант выбрали 35% участников опроса.

Путешествие или поездку готовы подарить 19%, одежду или аксессуары — 17%, украшения — 16%, памятный подарок — 13%, часы — 12%, курсы или образовательный продукт — 10%, автомобиль или мотоцикл — 8%.

В среднем на презент родители готовы потратить около 37 500 рублей. Чаще всего называли бюджет от 30 до 50 тысяч рублей (23%), от 15 до 30 тысяч — 22%, от 5 до 15 тысяч — 20%, от 50 до 100 тысяч — 16%. Свыше 100 тысяч рублей собираются израсходовать 7% респондентов, а бюджет до 5 тысяч рублей обозначили 11% опрошенных.

2 июня депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Ксения Горячева, Анна Скрозникова и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили ввести единовременную выплату на школьный выпускной многодетным и малообеспеченным семьям.

Ранее стилист дала советы, что надеть маме на выпускной ребенка.

 
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