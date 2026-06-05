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Общество

В Роскачестве объяснили, как выбирают продукты для проверки качества

Замглавы Роскачества Михалева: качество продуктов проверяется по запросам россиян
4045/Shutterstock/FOTODOM

При выборе продуктов для проведения исследования на предмет безопасности и качества эксперты в первую очередь ориентируются на запросы покупателей. Сразу после проведенных экспертиз результаты публикуются в открытом доступе, чтобы жители знали, насколько данный товар соответствует заявленной на упаковке информации, рассказала 360.ru замруководителя организации Юлия Михалева.

«Мы всегда очень тонко реагируем на запросы россиян. Если они беспокоятся, например, по поводу крабовых палочек, смотрим, сколько крабового мяса там есть, — отметила специалист. — Если переводить на более профессиональный язык, то мы смотрим, насколько состав соответствует тому, что написано на этикетке».

Она предупредила, что не только в магазинах, но и на онлайн-площадках есть риск нарваться на некачественный товар, особенно на фоне того, что в последнее время цифровой ритейл развивается очень стремительно. Кроме того, особую опасность представляют маркетплейсы – в данном случае речь идет как о качестве продукции, так и о риске утечки данных, которые пользователи вводят при регистрации на ресурсе.

Роскачество сегодня уделяет онлайн-магазинам особое внимание – как отметила Михалева, на данный момент созданный ведомством реестр доверенных маркетплейсов позволяет оценивать их на основании 90 ключевых характеристик, включая уровень безопасности при обработке и хранении данных пользователей.

До этого в Роскачестве заявили, что почти 90% псевдоорганических продуктов в России продаются на маркетплейсах. В ходе мониторинга специалисты Роскачества проверили 16 торговых сетей, маркетплейсов и сервисов доставки. Всего было выявлено более 450 псевдоорганических продуктов. На карточках или в маркировке присутствовали наименования «organic», «органик» или «органический», но сертификата соответствия не было.

Ранее эксперт назвал продукты питания, которые чаще всего подделывают.

 
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