Управляющий турбазы, где в последний раз видели Усольцевых, рассказал, как идут поиски

В районе Кутурчинского Белогорья Красноярского края, где в сентябре 2025 года пропала семья Усольцевых, установилась теплая погода. Об этом ТАСС сообщил управляющий туристической базы «Геосфера», где в последний раз видели семью, Денис Балашов.

«В последние дни в районе Кутурчина установилась жаркая погода, днем тепло, наверное, под +25°C, ветра сильного нет», — сказал он.

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали во время турпохода в сентябре прошлого года. Активные поиски свернули в октябре из-за снегопада, сильного ветра и минусовых температур. 4 июня Следственный комитет организовал дополнительные поисковые мероприятия. В них участвуют около 80 человек — спасатели, силовики, охотоведы и волонтеры. На месте установлены блокпосты.

Следователи выделили основную версию произошедшего с семьей Усольцевых. Сейчас они придерживаются версии о несчастном случае в тайге.

Местные жители уже прозвали место исчезновения «Усольцевским треугольником» и допустили, что глава семьи мог намеренно отказаться от помощи.

Ранее исследователь указал на ложный след в поисках Усольцевых.