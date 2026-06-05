Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Управляющий турбазы, где в последний раз видели Усольцевых, рассказал, как идут поиски

Балашов: поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае идут в 25-градусную жару
VK

В районе Кутурчинского Белогорья Красноярского края, где в сентябре 2025 года пропала семья Усольцевых, установилась теплая погода. Об этом ТАСС сообщил управляющий туристической базы «Геосфера», где в последний раз видели семью, Денис Балашов.

«В последние дни в районе Кутурчина установилась жаркая погода, днем тепло, наверное, под +25°C, ветра сильного нет», — сказал он.

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали во время турпохода в сентябре прошлого года. Активные поиски свернули в октябре из-за снегопада, сильного ветра и минусовых температур. 4 июня Следственный комитет организовал дополнительные поисковые мероприятия. В них участвуют около 80 человек — спасатели, силовики, охотоведы и волонтеры. На месте установлены блокпосты.

Следователи выделили основную версию произошедшего с семьей Усольцевых. Сейчас они придерживаются версии о несчастном случае в тайге.

Местные жители уже прозвали место исчезновения «Усольцевским треугольником» и допустили, что глава семьи мог намеренно отказаться от помощи.

Ранее исследователь указал на ложный след в поисках Усольцевых.

 
Теперь вы знаете
Письмо Зеленского Путину, гибкий график для многодетных и миллионы зараженных комаров. Что нового к утру 5 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!