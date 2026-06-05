Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Врач ответил, что нужно для профилактики раннего облысения

Врач Ткачев: корректировка образа жизни поможет в профилактике раннего облысения
Shutterstock

Корректировка образа жизни поможет в профилактике раннего облысения. Об этом Pravda.Ru рассказал эндокринолог-трихолог, сооснователь Академии Трихологии докторов Ткачева и Баруновой Владислав Ткачев.

Он уточнил, что метаболическое здоровье организма играет решающую роль, хотя прямой связи между конкретными продуктами и генетическим облысением нет. По его словам, зачастую восстановить плотность волос помогает пересмотр рациона для предотвращения инсулинорезистентности.

«Существует прямая связь между ранним ожирением и нарушением углеводного обмена. Поскольку основная причина кроется в питании, оно должно быть рациональным — это поможет избежать избыточной массы тела и, как следствие, нарушений углеводного обмена», — подчеркнул Ткачев.

Врач также посоветовал следить за физическим воздействием на волосы, поскольку неправильный метод сушки и использование грубых полотенец могут ухудшить состояние.

Тайваньские исследователи до этого разработали экспериментальную сыворотку от выпадения волос с кофеином, пантенолом и растительными компонентами. В первых испытаниях средство показало заметный эффект: за восемь недель толщина волос у участников увеличилась примерно на 25% по сравнению с группой плацебо.

Ранее врач ответил, какие проблемы приводят к потере густоты волос у женщин.

 
Теперь вы знаете
Письмо Зеленского Путину, гибкий график для многодетных и миллионы зараженных комаров. Что нового к утру 5 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!