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Общество

Стоматолог объяснил причины ухудшения здоровья зубов у женщин после 40 лет

Врач Лабухин: гормональные изменения ослабляют местный иммунитет полости рта
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

После 40 лет многие женщины сталкиваются с ухудшением здоровья зубов, которые становятся более чувствительными. При этом часто возникают воспаления десен, а прежний уход перестает приносить результат. Одной из основным причин такой проблемы является гормональная перестройка организма при менопаузе. Об этом газете «Известия» сообщил медицинский директор сети стоматологических клиник «МИА.РФ» Максим Лабухин.

Специалист объяснил, что на состояние полости рта оказывает влияние снижение уровня эстрогенов. Нехватка этих гормонов приводит к нарушению процессов обновления костной ткани, на фоне чего возрастает риск остеопороза, подвижности зубов и истончения костной ткани челюсти.

«Гормональные изменения ослабляют местный иммунитет полости рта. В результате десны становятся более уязвимыми к воспалениям, повышается вероятность развития пародонтита — заболевания тканей, окружающих зуб. Дополнительным фактором риска становится снижение выработки слюны. Из-за сухости во рту создаются благоприятные условия для размножения бактерий, что способствует развитию кариеса и других стоматологических проблем», — предупредил эксперт.

По словам стоматолога, в этот период большинство женщин сталкиваются с повышенной чувствительностью зубов к горячей и холодной еде, кровоточивостью десен и оголением шеек зубов. После наступления менопаузы распространенность пародонтита значительно возрастает. Дополнительно влияние оказывает недостаток витамина D, который ухудшает состояние костной ткани и увеличивает риск потери зубов.

Специалист отметил, что сохранить здоровье полости рта в этом возрасте поможет грамотная профилактика. Ежедневный уход должен включать в себя использование мягкой зубной щетки, пасты со фтором и ирригатора. Не менее важно пить достаточное количество воды и при необходимости использовать средства для борьбы с сухостью во рту. Также следует включать в рацион больше кальция и поддерживать уровень витамина D.

Ранее врач рассказал, о чем могут говорить щелчки в челюсти.

 
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