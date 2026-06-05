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Общество

Россиянам объяснили, как правильно мыть овощи и фрукты

Диетолог Поляков: фрукты и овощи нужно мыть специальным мылом
Shutterstock/FOTODOM

Фрукты и овощи не стоит мыть обычным туалетным или жидким мылом с отдушками, для этого существуют специальные средства. Об этом в интервью aif.ru рассказал врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

«Если использовать мыло, то лучше мыть только хозяйственным. Также существуют специальные органические мыла для мытья фруктов и овощей, в составе которых нет веществ, способных оседать на продукте», — сказал Поляков.

По его словам, мыть мылом с добавками или моющими средствами для посуды нельзя. Врач пояснил, что агрессивная химия и синтетические ароматизаторы в составе бытовой химии могут оставаться на поверхности плодов, впитываться в кожуру и наносить вред здоровью.

Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули до этого говорил, что фрукты и овощи перед употреблением важно тщательно мыть, а также обрабатывать, чтобы исключить риски подхватить паразитов, которые часто размножаются на их поверхности. Если халатно отнестись к этому вопросу, то высоки риски заразиться, например, аскаридами и лямблиями, причем это касается как покупных, так и выращенных самостоятельно плодов.

Ранее была названа ошибка, ведущая к быстрой порче фруктов и овощей.

 
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