Стало известно, как дети в России проводят лето

Почти половина родителей в России отдают своих детей на лето бабушкам и дедушкам. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 47% респондентов на все лето отвозят своих детей к бабушкам и дедушкам, которые живут на даче или в деревне. Там дети дышат свежим воздухом, купаются в речке, едят свежие фрукты и овощи, а также помогают родственникам по хозяйству. Россияне отметили, что такое времяпрепровождение лучше, чем поездка в летний лагерь.

Однако другие 18% участников опроса отправляют своих детей в загородные лагеря. При этом некоторые из них выбирают учреждения недалеко от города, а другие отдают предпочтение лагерям на юге.

Еще 11% респондентов записывают детей в школьные лагеря, в которых они проводят день с уже знакомыми ребятами, гуляют, а вечером возвращаются домой.

Оставшиеся 24% россиян проголосовали за вариант «Другое». Многие из этих опрошенных объяснили, что их ребенок на все лето остается дома. Другие рассказали, что берут отпуск и на несколько недель уезжают с детьми к морю или за город.

Ранее родителям рассказали, как выбрать лучший детский лагерь.