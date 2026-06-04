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Общество

Андрей Цыпер принял участие в четырех сессиях ПМЭФ

Цыпер отметил приоритет качества контента и доверия в эпоху нейросетей
Александр Вильф/РИА Новости

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер 3 июня принял участие сразу в четырех сессиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На сессии «Искусственный интеллект в креативных индустриях» эксперты обсудили ИИ как стратегическую технологию. Цыпер акцентировал внимание на перераспределении ролей специалистов. По его словам, нейросети автоматизировали рутинные операции, а внимание человека сконцентрировалось на стратегии и управлении сложными форматами.

«В условиях доступности и легкости производства контента сегодня формируются запросы на его качество и эксклюзивность, а также гиперперсонализацию. На первый план выходит человекоцентричность: мощности ИИ должны быть направлены на вкусы и потребности аудитории», — сказал он.

В секции МИД России «Твои слова как пули» дискуссия сфокусировалась на цифровых рисках. Цыпер резюмировал выступление спикеров: интернет и технологии дали беспрецедентный доступ к данным. Одновременно инструменты манипуляции стали дешевыми и массовыми.

«Главный вызов сегодняшнего дня – это доверие, которое опирается на две вещи: профессиональную экспертизу журналиста и технологические инструменты верификации. Искусственный интеллект уже позволяет быстро разоблачать синтетический контент и распознавать дипфейки, но он не отменяет ответственности человека, который принимает решение о публикации и готов объяснить читателю, что на самом деле произошло», — отметил он.

На сессии «Пределы использования искусственного интеллекта в СМИ» фокус сместился на журналистику. Цыпер отметил, что ИИ взял на себя рутинные редакционные задачи. Алгоритмы не заменили человека там, где требовались эмпатия, интуиция, репутация и моральная ответственность.

«Последнее слово всегда остается за специалистом с творческим взглядом и способностью интерпретировать данные. Ведь одну и ту же информацию по-разному надо преподносить разным слоям аудитории», — сказал он.

На деловом бранче «Глобальная гуманитарная повестка» Цыпер выступил как председатель Общественного совета при Россотрудничестве. Участники обсудили социальную роль бизнеса и медиа. Эксперт отметил рост внимания к теме добра и доверия в обществе.

 
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