В Петербурге представили спортивную экосистему Минспорта в формате отдельного павильона

Более 10 олимпийских чемпионов приняли участие в открытии «Дома спорта» на ПМЭФ

Павильон «Дом спорта» открылся на Петербургском международном экономическом форуме. Новая площадка объединила ключевые элементы спортивной экосистемы страны, включая Министерство спорта России, Олимпийский комитет РФ, Российский спортивный фонд, комплекс ГТО и Государственный музей спорта.

В церемонии открытия приняли участие более 10 олимпийских чемпионов, среди которых Никита Нагорный, Владлена Бобровникова, Вероника Степанова, Богдан Киселевич, Светлана Журова, Мария Киселева, Николай Гуляев и Михаил Мамиашвили.

Министр спорта России Михаил Дегтярев отметил, что впервые спортивная экосистема Минспорта представлена на форуме в формате отдельного павильона с собственной деловой и презентационной программой.

По его словам, цель «Дома спорта» — продемонстрировать достижения российской спортивной отрасли, представить новые подходы к развитию массового спорта и здорового образа жизни, а также расширить возможности для международного спортивного сотрудничества.

Уточняется, что программа павильона включает встречи с ведущими спортсменами, презентации спортивных проектов, специальные мероприятия, подписание соглашений и работу интерактивных зон для гостей форума. Среди тематических направлений — инновации и технологии в спорте, социальная миссия физической культуры, международное сотрудничество и вовлечение граждан в активный образ жизни.

Дегтярев подчеркнул, что ПМЭФ остается главной экономической площадкой страны, а спорт выполняет объединяющую функцию.

«Форум президентский, ну а мы спортом объединяем всех: и тех, кто экономику развивает, и тех, кто Родину защищает», — отметил министр.

После открытия павильона Дегтярев вручил знаки отличия комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Глава Минспорта напомнил, что программа была возрождена по решению президента России Владимира Путина и сегодня объединяет миллионы участников по всей стране.

Отдельно он поблагодарил ветеранов спецоперации, отметив их вклад в развитие адаптивного спорта. По словам Дегтярева, сегодня в составе Паралимпийской сборной России выступают 60 ветеранов СВО.

В завершение глава Минспорта выразил уверенность в дальнейших успехах отечественного спорта. «Как сказал наш президент, спорт является одним из главных государственных приоритетов. Мы президента не подведем», — подчеркнул он.