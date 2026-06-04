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Общество

Россиянам объяснили, как вернуть деньги за поддельный товар на маркетплейсе

KP.RU: оформить возврат поддельного товара можно на самом маркетплейсе
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Тем, кто столкнулся с поддельным товаром на маркетплейсе, следует помнить правила возврата. Оформить его можно на самой платформе. Об этом сообщает kp.ru.

В первую очередь необходимо зафиксировать вещь на фото и видео. Важно, чтобы на снимках были видны все дефекты и признаки контрафакта. При этом следует сохранить скриншоты карточки товара и переписку с продавцом.

По Закону «О защите прав потребителей» покупатель имеет право оформить возврат в течение семи дней после получения товара, а если о порядке отказа не было предупреждений — в течение трех месяцев. В случае, если продавец отклонил заявку, следует направить письменную претензию с требованием вернуть средства по своим реквизитам.

«По закону на возврат дается десять дней. Юридические реквизиты продавца можно найти через открытые сервисы ФНС по ОГРН или ОГРНИП, указанным в карточке товара. ОГРН и ОГРНИП — это государственный регистрационный номер компании или предпринимателя», — сказано в материале.

Если реакции не последовало, нужно обратиться в Роспотребнадзор. Ведомство может провести проверку и привлечь нарушителя к ответственности. Подать жалобу можно на официальном сайте.

Ранее Новак объяснил регулирование маркетплейсов в России.

 
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