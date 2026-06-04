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Общество

В Москве пройдет международный день йоги

Москвичи смогут принять участие в медитациях на международном дне йоги в Царицыно
Валентина Веденеева

Международный день йоги в России пройдет в музее-заповеднике «Царицыно» 21 июня, сообщает пресс-служба проекта «Лето в Москве».

Главной темой мероприятия станет баланс как одна из ключевых ценностей современной жизни.

На территории фестиваля будут работать более 70 площадок, на которых проведут занятия по медитации и телесным практикам. Также в музее-заповеднике проведут паблик-токи и лекции об осознанном образе жизни.

Кроме того, каждый сможет принять участие в одной из самых масштабных медитаций в России, а в рамках музыкальной программы пройдут живые выступления артистов.
На главной сцене выступят ISENTIE, iskrit, проект Демерджи, а завершится программа масштабным выступлением DJ Aman.

Также для семей с детьми организуют отдельную зону активностей.

 
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