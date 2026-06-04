На ПМЭФ прошел забег «Борись и побеждай»

Почти 2,5 тысячи человек приняли участие в традиционном забеге на ПМЭФ

Около 2,5 тыс. человек приняли участие в традиционном забеге «Борись и побеждай» на ПМЭФ-2026, сообщает пресс-служба форума.

В забеге приняли участие не только участники форума, но и жители Санкт-Петербурга.

Перед забегом нападающий футбольного клуба «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин провел для участников разминку, а президент федерации триатлона России Ксения Шойгу дала старт мероприятию.

Первое место в мужском забеге среди участников ПМЭФ занял Андрей Иванов, вторым стал Андрей Карпин, а третье – Илья Конушин.

В женском зачете среди участников ПМЭФ первой прибежала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова, второе место заняла Анастасия Верхотурова, а третье – Владислава Зорина.

Среди жителей города в мужской забеге выиграл Николай Ляликов, а в женском – Елена Зонова.