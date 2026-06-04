Психолог развеял мифы о психосоматике

Трактовка психосоматических заболеваний как следствия «обид» или «подавленных эмоций» не имеет под собой доказательств и является антинаучной фантазией. Об этом Pravda.Ru заявил клинический психолог и схема-терапевт Кирилл Горшенин.

Он отметил, что доказательная психотерапия основывается только на объективных данных. При этом в последнее время разрастается ненаучная психосоматика, в которой рак, обиды и больное горло считают следствием подавленных эмоций.

«Фантазируется все, что можно. Если человек болеет вирусной инфекцией раз в полгода — это нормально, сезонный вирус. Нельзя же сказать, что он полгода копил обиды, и они вылезли. Для меня это то же самое, что размышлять о психосоматике перелома руки или травмы позвоночника», — подчеркнул Горшенин.

Однако, по его словам, физические реакции на стресс существуют. Так, например, хроническое напряжение может трансформироваться в головную боль или иные телесные зажимы.

Лор-хирург клиники Soft Medical Center Линда Кубаева до этого в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что при появлении кома в горле многие начинают пить средства от простуды и совершают ошибку. По ее словам, не последнюю роль в этом вопросе играет стресс. Из-за тревоги и постоянного напряжения мышцы глотки могут спазмироваться, и человек начинает буквально чувствовать тот самый ком. Внешне это легко спутать с началом простуды.

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