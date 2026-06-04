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Общество

В российской торговой сети появилось летнее меню с шашлыками и окрошкой

«Пятерочка» выпустила линейку сезонных блюд для пикника
«Пятерочка»

Торговая сеть «Пятерочка» (входит в X5) запустила под собственным брендом «Пятерочка кафе» новую линейку наборов готовой еды «Пора на пикник» с традиционными летними блюдами. Она будет доступна в «Пятерочках» по всей России до конца июля, сообщает пресс-служба компании.

В линейку вошли наборы готовых блюд для пикника и полноценного обеда дома или на работе.

В ассортименте представлен классический шашлык с лавашом и соусом, окрошка с вареной колбасой и ее версия для тех, кто не ест мясо, закуски (крылышки, голени и бедра курицы-гриль) и другие блюда.

«Любителям сытного обеда подойдут шашлык из курицы с картофелем, панини с курицей и огуречным релишем и стейк из индейки в пряном соусе с печеным картофелем», — сообщили в компании.

Также в компании отметили, что все продукты разработаны с учетом современного ритма жизни.

«Некоторые из них сразу готовы к употреблению, а часть - достаточно просто разогреть», — говорится в сообщении.

Каждое готовое блюдо сети проходит многоступенчатый контроль качества на всех этапах производства, о чем свидетельствует специальный знак «Система качества Х5» на упаковке.

 
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