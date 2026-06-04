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Общество

Врач назвал главные причины «эпидемии лишнего веса» среди россиян

Врач Калинчев: стресс является причиной лишнего веса среди россиян
TomSuzy/Shutterstock/FOTODOM

«Эпидемия лишнего веса», которая затронула россиян, появилась на фоне обилия высококалорийной пищи и хронического стресса. Об этом Pravda.Ru заявил врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев.

По его словам, причина лишнего веса кроется в образе жизни, в том числе в снижении физической активности в сочетании с избыточным потреблением калорий. Кроме того, ситуацию осложняет психологическое состояние общества.

«Сейчас можно говорить о пандемии пограничной психиатрии. У людей наблюдается хронический стресс по разным причинам — и объективных причин для этого действительно много. Люди начинают заедать стресс. Этот фактор, который особенно усилился в последние пять лет, вносит большой вклад в развитие проблемы лишнего веса», — пояснил Калинчев.

Доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог и диетолог Анна Гончарова до этого говорила, что стресс, тревога, дефицит радости являются одной из главных причин набора веса в современном мире. По ее словам, еда выступает источником быстрого дофамина — регулярное употребление высококалорийных продуктов зачастую становится способом купирования негативных эмоций.

Ранее кардиологи назвали три главных триггера раннего старения артерий у молодежи.

 
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