Россиянам рассказали, спрос на какие профессии есть на рынке труда

Специалист Федоров: на рынке труда есть спрос на рабочие профессии

В России на рынке труда есть фиксируется спрос на рабочие профессии, чтобы специалисты работали в реальном секторе экономики. Об этом Pravda.Ru рассказал президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

По его словам, промышленность испытывает острый кадровый голод. Так, например, выгодные условия для соискателей предлагают предприятия машиностроения, строительные компании и нефтегазовый сектор. В связи с этим технари начинают выигрывать у офисного персонала, отметил эксперт.

«Государству нужны специалисты именно инженерных специальностей: металлургия, станкостроение, хотя отрасль сейчас и находится в непростом положении», — пояснил Федоров.

Результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co до этого показали, что более трети россиян (39%) выбирают технические специальности в вузах. 18% после школы выбирают колледж или техникум, чтобы получить рабочую профессию, 15% предпочитают научные специальности в университете, 9% — любую специальность в колледже, 7% — «офисные» направления, а еще 5% — гуманитарные и творческие специальности.

Ранее патриарх Кирилл призвал россиян «не работать на сатану» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена).