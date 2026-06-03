«Мастерская новых медиа» предупредила о риске переноса чужих ценностей через нейросети

Современные нейросети несут риски незаметного для аудитории и авторов переноса чужих ценностных установок и культурных кодов в медиаконтент. Об этом заявила основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец в ходе ПМЭФ.

По ее словам, журналисты, блогеры и редакции активнее стали использовать ИИ для создания контента. При этом она уточнили, что большинство популярных моделей обучались на массивах данных, сформированных в определенной культурной среде — западной или китайской.

«Мы стоим на пороге гораздо более серьезной проблемы, когда появляются косвенные фейки. Контент может не иметь фактических ошибок, но на уровне ценностных установок и культурного кода быть чуждым человеку», – отметила Аблец.

Также она подчеркнула необходимость подготовки не только специалистов по фактчекингу, но и экспертов, способных анализировать смыслы, контекст и мировоззренческие установки. В этом направлении «Мастерская новых медиа», обучавшая медиаспециалистов широкого профиля, уже ведет работу.

«Нам важно научить медиаспециалистов и потребителей выстраивать не только рамки работы с информацией, но и смысловые, когнитивные рамки, когда мы критически оцениваем информацию не только по фактам, но и по смыслу, который она транслирует», — подчеркнула она.

Аблец добавила, что изолировать искусственный интеллект или отказаться от его использования стало невозможно. Ключевой задачей стала подготовка кадров, способных работать с новыми технологиями без потери собственных ценностных ориентиров. По ее словам, противодействие фейкам необходимо строить на трех уровнях: технологическом, экспертно-методологическом и образовательном.