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Общество

Россиянам рассказали, как быстро почистить чеснок

В ОСН выяснили, что чеснок можно почистить с помощью двух мисок
Shutterstock

Существует несколько простых способов очистить чеснок, которые избавят от утомительной возни с мелкими зубчиками. О них рассказала Общественная Служба Новостей со ссылкой на экспертов. Один из самых популярных методов — использование двух мисок. Достаточно поместить зубчики в одну глубокую миску, накрыть второй и энергично потрясти. От трения шелуха отлетает сама.

Эффективна и техника с широким ножом: зубчик слегка смачивают водой, кладут на разделочную доску и придавливают плоской стороной лезвия, чтобы он чуть деформировался — тогда кожура трескается и легко снимается. Для ускорения процесса чеснок можно на 10 минут поместить в морозилку, после чего шелуха отслаивается еще проще.

Если нужно очистить много чеснока, удобно использовать пластиковый контейнер или банку с крышкой: зубчики засыпают внутрь и активно встряхивают — шелуха отделяется. Аналогичный эффект дает замачивание в холодной воде: грязь и кожица всплывают, и остается только вынуть готовые зубчики.

Есть и способ с микроволновкой: чеснок выкладывают на тарелку, накрывают влажным полотенцем и прогревают на полной мощности 10–15 секунд. Важно не передержать, чтобы зубчики не испеклись. От быстрого нагрева кожура начинает легко отделяться.

Наконец, если под рукой есть чеснокодавилка (пресс), можно поместить в нее неочищенный зубчик и сильно сжать. В результате шелуха отслаивается, а размятая мякоть готова к использованию — остается только соскоблить ее.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ Нина Вишневская до этого говорила, что в чесноке, а также в луке, спарже, овсяных отрубях и топинамбуре, содержатся неперевариваемые пищевые волокна, которые служат «едой» для полезных микроорагнизмов. По ее словам, они помогают поддерживать баланс микрофлоры, что положительно сказывается не только на пищеварении, но и на иммунитете, настроении и когнитивных способностях.

Ранее россиянам напомнили, что чеснок не спасает от клещей.

 
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