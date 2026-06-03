В Одинцово пройдет фестиваль добрых дел «Огонь жизни»

Центр «Наследие» стал партнером фестиваля добрых дел в Одинцово

Центр «Наследие» стал партнером фестиваля добрых дел «Огонь жизни», который пройдет в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной 14 июня, сообщили организаторы фестиваля.

В рамках фестиваля пройдут ярмарки социальных проектов, образовательные мастер-классы, спортивные активности и концерты.

Также в рамках фестиваля проведут шахматный турнир по блицу с обсчетом рейтинга Федерации шахмат России.

Организаторы отметили, что в рамках донорской акции ФМБА России все желающие смогут вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга и пройти типирование.

«Современные технологии сделали донорство костного мозга доступным и понятным. Это уже не сложная медицинская процедура, а простой шаг, который может однажды стать решающим для другого человека», — отметил президент фонда «Огонь жизни» Алексей Гарбер.

Напомним, «Огонь жизни» — это платформа добрых дел, объединяющая некоммерческие организации, бизнес и государство для реализации социальных проектов и поддержки людей в сложных жизненных ситуациях.