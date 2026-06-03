Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Одинцово пройдет фестиваль добрых дел «Огонь жизни»

Центр «Наследие» стал партнером фестиваля добрых дел в Одинцово
Автономная некоммерческая организация «Культурно-Исторический Центр «Наследие»

Центр «Наследие» стал партнером фестиваля добрых дел «Огонь жизни», который пройдет в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной 14 июня, сообщили организаторы фестиваля.

В рамках фестиваля пройдут ярмарки социальных проектов, образовательные мастер-классы, спортивные активности и концерты.

Также в рамках фестиваля проведут шахматный турнир по блицу с обсчетом рейтинга Федерации шахмат России.

Организаторы отметили, что в рамках донорской акции ФМБА России все желающие смогут вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга и пройти типирование.

«Современные технологии сделали донорство костного мозга доступным и понятным. Это уже не сложная медицинская процедура, а простой шаг, который может однажды стать решающим для другого человека», — отметил президент фонда «Огонь жизни» Алексей Гарбер.

Напомним, «Огонь жизни» — это платформа добрых дел, объединяющая некоммерческие организации, бизнес и государство для реализации социальных проектов и поддержки людей в сложных жизненных ситуациях.

 
Теперь вы знаете
90 дней до курорта. Как за лето накопить на отпуск у моря
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!