Филолог отметила тревожную особенность в использовании мата россиянами

Ненормативная лексика в последнее время действительно стала широко употребляться россиянами, но все-таки о ее нормализации в обществе говорить не стоит. Использование обсценной лексики в устной речи – это еще не показатель того, что для большинства жителей мат стал нормой, подчеркнула в беседе с RT доцент кафедры русского языка и методики его преподавания РУДН кандидат филологических наук Валерия Иванова.

Она подчеркнула, что, несмотря на обилие нецензурной брани в устной речи, в письменной форме мат практически не появляется.

«Мы не увидим мат в официально-деловых, научных и газетно-публицистических текстах», — подчеркнула Иванова.

В то же время она добавила, что, хотя нецензурные слова не нормализованы в обществе, само по себе распространение их вызывает у специалистов обеспокоенность.

До этого лингвисты зафиксировали рост употребления матерных слов россиянами. Так, научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов подчеркнул, что в настоящее время мата в лексиконе россиян стало значительно больше, даже выдвигается тезис о том, что мат нужно «защищать и спасать». По словам эксперта, вместо избавления от матерных слов лучше заниматься просвещением и разъяснять носителям, как более уместно использовать эту лексику.

Ранее россиянам отказались продавать номера с матерными комбинациями на автомобили.