Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Филолог отметила тревожную особенность в использовании мата россиянами

Доцент РУДН Иванова: распространение мата среди россиян вызывает обеспокоенность
aceshot1/Shutterstock/FOTODOM

Ненормативная лексика в последнее время действительно стала широко употребляться россиянами, но все-таки о ее нормализации в обществе говорить не стоит. Использование обсценной лексики в устной речи – это еще не показатель того, что для большинства жителей мат стал нормой, подчеркнула в беседе с RT доцент кафедры русского языка и методики его преподавания РУДН кандидат филологических наук Валерия Иванова.

Она подчеркнула, что, несмотря на обилие нецензурной брани в устной речи, в письменной форме мат практически не появляется.

«Мы не увидим мат в официально-деловых, научных и газетно-публицистических текстах», — подчеркнула Иванова.

В то же время она добавила, что, хотя нецензурные слова не нормализованы в обществе, само по себе распространение их вызывает у специалистов обеспокоенность.

До этого лингвисты зафиксировали рост употребления матерных слов россиянами. Так, научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов подчеркнул, что в настоящее время мата в лексиконе россиян стало значительно больше, даже выдвигается тезис о том, что мат нужно «защищать и спасать». По словам эксперта, вместо избавления от матерных слов лучше заниматься просвещением и разъяснять носителям, как более уместно использовать эту лексику.

Ранее россиянам отказались продавать номера с матерными комбинациями на автомобили.

 
Теперь вы знаете
90 дней до курорта. Как за лето накопить на отпуск у моря
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!