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Общество

Заслуженный учитель заступился за школьника из Кабардино-Балкарии, судившегося из-за ЕГЭ

Педагог Пратусевич призвал не перепроверять видеозаписи после ЕГЭ
Виталий Аньков/РИА Новости

Заслуженный учитель России Максим Пратусевич в интервью газете «Взгляд» прокомментировал судебное разбирательство в Кабардино-Балкарии, в ходе которого уличенный в использовании шпаргалки школьник добился восстановления аннулированного результата ЕГЭ по физике.

Педагог напомнил, что в Российской Федерации на законодательном уровне закреплена презумпция невиновности.

«В данном случае я на стороне ученика. Если во время экзамена организаторы в аудитории ничего не заметили, если онлайн-наблюдение не просигналило вовремя про то, что в аудитории что-то не так, то после драки кулаками не машут», — подчеркнул Пратусевич.

Как сообщают СМИ, во время экзамена к выпускнику не возникло замечаний, из аудитории его не удаляли. Однако позднее государственная экзаменационная комиссия Кабардино-Балкарии, изучив видеозапись, пришла к выводу, что школьник пользовался листом бумаги неустановленного формата, после чего результаты его работы были аннулированы.

Сам ученик настаивал, что правила проведения экзамена не нарушал и использовал обычный черновик, а не шпаргалку.

Суд первой инстанции изучил видеозапись и не обнаружил подтверждений наличия у выпускника запрещенных материалов. В итоге решение об аннулировании результатов было признано незаконным.

Министерство просвещения республики попыталось обжаловать это решение, однако апелляционная и кассационная инстанции оставили его без изменений.

Ранее россиянам объяснили, что делать, если ребенка не пустили на сдачу ОГЭ и ЕГЭ.

 
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