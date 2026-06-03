Синоптик рассказал, когда москвичам стоит планировать поездки на природу

Лето в Москву и Московскую область пришло точно по расписанию. С начала июня в столичном регионе потеплело, однако ожидаются локальные осадки и небольшая облачность. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Главная интрига любого прогноза — удастся ли запланировать отдых на природе без оглядки на дождь: непогода отступит как раз к концу недели. В субботу-воскресенье будет переменная облачность без осадков, ждем хорошую погоду», — сказал эксперт.

В среду, четверг и пятницу ожидается до +25 °C, в субботу до +26 °C. Начало следующей недели будет теплее, но возможен небольшой дождь, добавил он.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что в ближайшее время в столице и области не ожидается резких погодных изменений, так как пока активные циклоны проходят стороной. В то же время завершится рабочая неделя дождями и грозами.

Ранее синоптик рассказал, какие погодные рекорды установил прошедший май.