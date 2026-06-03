Крановщика, которому стало плохо на высоте, спасли в Подмосковье

В Раменском округе Московской области спасатели эвакуировали крановщика, которому внезапно стало плохо в кабине башенного крана. Об этом сообщает ГКУ «Мособлпожспас».

Инцидент произошел в Софьино. Машинист крана остался один на многометровой высоте без возможности спуститься, в какой-то момент ему стало плохо. На место пришлось вызывать спасателей и бригаду скорой помощи.

Специалисты поднялись к пострадавшему, обвязали его веревкой и спустили его по металлическим конструкциям. Крановщика передала медикам, подробности о его состоянии неизвестны.

До этого в Татарстане экскаваторщика придавило ковшом во время работ в поле. 34-летний работник строительной организации занимался демонтажем металлических конструкций и попросил оператора экскаватора поднять один из поддонов. Ковш машины неожиданно опустился и придавил рабочего. Мужчину доставили в больницу, спасти его не удалось.

Ранее на стройке в Бурятии двое рабочих сорвались с высоты.