Блогеру пожизненно запретили посещать парк аттракционов за съеденные на горках наггетсы

Блогеру пожизненно запретили посещать парк аттракционов за челлендж с наггетсами

Блогеру в США пожизненно запретили посещать парк аттракционов за съеденные на горках наггетсы, пишет Kotaku.

Американский блогер Аллен Феррелл получил пожизненный запрет на посещение парка развлечений Cedar Point в штате Огайо после своего поступка.

Один из подписчиков предложил ему съесть десять куриных наггетсов во время поездки на американских горках. Феррелл принял вызов. Он тайком пронес еду на аттракцион и попытался есть наггетсы на огромной скорости. Правда, осилить все десять штук ему так и не удалось.

«Безопасность — основа нашего бизнеса. Мы не допускаем опасного поведения на аттракционах. Любые свободные предметы, включая еду, могут представлять угрозу для посетителей», — заявили представители парка.

Сам Феррелл позже признал, что понимает решение администрации о пожизненном запрете.

«Я осознаю, почему они так поступили. Им нельзя поощрять людей повторять подобное», — прокомментировал он.

Ранее житель Тайваня перенес операцию на мозге после поездки на американских горках.