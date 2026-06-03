В России одобрили закон об ответственности за подделку справок о здоровье

Совет Федерации России одобрил закон об уголовной ответственности за подделку и сбыт поддельных справок об отсутствии опасных для окружающих болезней. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно закону, базовым наказанием за указанные действия станет ограничение свободы до трех лет, принудительные работы до четырех лет или лишение свободы до четырех лет, а также штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей. Если преступление касается справок об особо опасных инфекциях, санкции ужесточаются: ограничение свободы от двух до четырех лет, принудительные работы или лишение свободы от двух до пяти лет со штрафом от 800 тысяч до 1,5 млн рублей.

При совершении преступления группой лиц по сговору, через интернет или с использованием служебного положения наказание достигает лишения свободы на срок от трех до шести лет, штрафа от 1 до 2 млн рублей и запрета на определенные должности или деятельность до пяти лет.

Соответсвующий законопроект разработали депутаты Госдумы Ирина Яровая и Олег Морозов. В декабре прошлого года он получил положительное заключение правительства, ключевых министерств и силовых ведомств.

По мнению экспертов, данный закон должен закрыть опасный правовой пробел, связанный с оборотом поддельных документов об отсутствии социально значимых заболеваний, таких как холера, чума, туберкулез, лепра. В настоящее время подделка медицинских справок, включая те, что касаются опасных заболеваний, квалифицируется по общей норме за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков.

Ранее Совфед поддержал предложение Путина о сроке давности по приватизационным делам.