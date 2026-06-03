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Стало известно, чем кормят гостей на ПМЭФ-2026

РИА Новости: гостей ПМЭФ-2026 угощают блюдами времен дореволюционной России
Shutterstock/FOTODOM

Пятизвездочные отели в историческом центре Санкт-Петербурга в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представили специальные гастрономические предложения, куда вошли ладожская форель, блины с черной икрой и десерт из груши. Об этом сообщило РИА Новости, со ссылкой на представителей гостиниц.

В меню для гостей форума вошли блюда, характерные для начала XX века, включая вдохновленные кухней дореволюционной России. По словам представителей одного из отелей, до 21 июня посетителям доступно сезонное меню, воссоздающее ассортимент блюд, который предлагался в гостинице в сентябре 1914 года.

Отмечается, что историческое меню ориентировано на французские гастрономические традиции, популярные в дореволюционной России. В качестве основных блюд гостям предлагают ладожскую форель с цветной капустой по-польски и каперсовым маслом, а также жареную утиную грудку с сезонными овощами, соусом Малага и кресс-салатом.

XXIX Петербургский международный экономический форум, который пройдет в 2026 году, обещает стать масштабной площадкой для взаимодействия представителей власти, деловых кругов и экспертного сообщества из множества стран.

До этого сообщалось, что на площадке ПМЭФ участников встречают не только волонтеры и организаторы, но и человекоподобные роботы в необычных образах.

Ранее стало известно, что делегаты ПМЭФ в 2026 году пересели на поезда.

 
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