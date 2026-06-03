Врач объяснила, почему нельзя игнорировать гигиену пупка

Пупок имеет складчатую структуру, из-за чего в нем ежедневно скапливаются кожное сало, омертвевшие клетки эпидермиса, ворсинки от одежды и пот. Если игнорировать гигиену естественной впадины, в ней начинают развиваться бактерии и грибки. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач Дарья Елисеева.

«Отсутствие ухода закономерно ведет к омфалиту — острому воспалению тканей в пупочной области. Инфекция проявляется покраснением, болезненным отеком, зудом, а в запущенных случаях сопровождается мокнутием и выделением гноя», — отметила специалист.

Кроме того, по ее словам, длительное скопление секрета может уплотняться до твердого состояния, и эту субстанцию зачастую может удалить только врач.

Елисеева посоветовала регулярно промывать пупок мягким мыльным раствором и тщательно высушивать.

Врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева до этого говорила, что пренебрежение уходом за кожей подмышек — это не просто вопрос запаха, а потенциальный риск для здоровья. Скопление бактерий чревато грибковыми инфекциями и гнойными воспалениями.

Ранее врач назвала места, которые чаще всего не домывают.