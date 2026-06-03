Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В мессенджере «Макс» появится функция, которая заменит банковские карты

В мессенджер Макс добавят функцию бесконтактной оплаты
Владимир Астапкович/РИА Новости

Функцию бесконтактной оплаты добавят в мессенджер «Макс». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы.

По информации компании, сервис будет интегрирован в формате мини-приложения. Благодаря ему можно будет совершать переводы и оплачивать покупки. Для совершения транзакции достаточно сформировать персональный QR-код. Оплата производится через Систему быстрых платежей. Все платежные операции будут защищены протоколами безопасности НСПК и Центра безопасности «Макс».

«Меморандум на полях ПМЭФ подписали генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин и генеральный директор «Макса» Фарит Хуснояров. Сервис будет интегрирован в нацмессенджер в формате мини-приложения и исключает необходимость иметь при себе физическую банковскую карту или наличные. Доступ к услугам будет дополнительно защищен биометрией пользователя», — следует из сообщения платформы.

До этого стало известно, что нацмессенджер «Макс» планирует летом запустить комментарии и истории для пользователей, а до конца года — функцию мультиаккаунта с быстрым переключением между профилями. Сейчас обе функции проходят активное тестирование, а их запуск намечен на июнь–июль 2026 года.

Ранее в мессенджере «Макс» появилось более 7 миллионов публичных и приватных каналов.

 
Теперь вы знаете
Как установить водонагреватель в квартире, чтобы не нарушить закон? Переживаем сезон отключения горячей воды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!