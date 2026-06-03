В мессенджере «Макс» появится функция, которая заменит банковские карты

Функцию бесконтактной оплаты добавят в мессенджер «Макс». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы.

По информации компании, сервис будет интегрирован в формате мини-приложения. Благодаря ему можно будет совершать переводы и оплачивать покупки. Для совершения транзакции достаточно сформировать персональный QR-код. Оплата производится через Систему быстрых платежей. Все платежные операции будут защищены протоколами безопасности НСПК и Центра безопасности «Макс».

«Меморандум на полях ПМЭФ подписали генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин и генеральный директор «Макса» Фарит Хуснояров. Сервис будет интегрирован в нацмессенджер в формате мини-приложения и исключает необходимость иметь при себе физическую банковскую карту или наличные. Доступ к услугам будет дополнительно защищен биометрией пользователя», — следует из сообщения платформы.

До этого стало известно, что нацмессенджер «Макс» планирует летом запустить комментарии и истории для пользователей, а до конца года — функцию мультиаккаунта с быстрым переключением между профилями. Сейчас обе функции проходят активное тестирование, а их запуск намечен на июнь–июль 2026 года.

Ранее в мессенджере «Макс» появилось более 7 миллионов публичных и приватных каналов.