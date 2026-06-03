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Психолог перечислила ошибки, из-за которых стресс не отпускает месяцами

Психолог Граждан: из-за подавления эмоций стресс может стать хроническим
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Психолог в подходе АСТ (терапия принятия и ответственности), член АКПН (ассоциации специалистов в сфере контекстуально-поведенческой науки) Александра Граждан в интервью РИАМО перечислила распространенные ошибки, из-за которых стресс переходит в хроническую стадию.

Первая — подавление эмоций, когда человек старается не замечать свои переживания. Вторая — игнорирование телесных сигналов: человек замечает усталость или напряжение, но продолжает действовать, не давая себе паузы. Третья ошибка — отсутствие отдыха, недостаток сна и непрерывные когнитивные нагрузки. Четвертая — стремление к тотальному контролю, когда мозг находится в режиме постоянного поиска угроз, даже если реальной опасности нет. Пятая ошибка — отсутствие переработки опыта, детализировала специалист.

«Если человек не проговаривает, не осмысляет, не переживает происходящее, стрессовый опыт не интегрируется, он не становится завершенным событием, а остается как такая незакрытая реакция, к которой человек может возвращаться вновь и вновь», — сказала она.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого назвала способы борьбы со стрессом.

Для самостоятельной работы с тревожными мыслями, по ее словам, подойдут такие технологии, как когнитивная реструктуризация, техника заземления, дыхание по квадрату и прогрессивная мышечная релаксация.

Ранее эксперты назвали признаки эмоционального истощения на работе.

 
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