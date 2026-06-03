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Общество

Россиянам рассказали, какие лекарства незаметно приводят к бесплодию

Врач Минин: антидепрессанты могут приводить к бесплодию
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые лекарства оказывают скрытое влияние на фертильность. Причем дело не в сокрытии информации врачами, а в том, что связь неочевидна и проявляется не сразу. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач Егор Минин.

К примеру, антидепрессанты группы СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) повышают уровень пролактина, что подавляет овуляцию у женщин и снижает качество спермы у мужчин. Анаболические стероиды, которые атлеты принимают в спортзалах, буквально отключают выработку собственного тестостерона. Некоторые антибиотики и гормональные средства также влияют на репродуктивную функцию, отметил специалист.

«Проблема в том, что пара годами лечится от бесплодия, не отменив препарат, который его и вызывает. Мужское бесплодие составляет до 50% всех случаев в паре, но мужчины идут к андрологу в последнюю очередь. Культурно сложилось так, что бесплодие — это «женская проблема», а признать свою — значит усомниться в мужественности», — сказал Минин.

Ученые из Университета Колорадо в Аншутце недавно выяснили, что стресс, пережитый мужчиной до зачатия, может повлиять на развитие будущего ребенка через изменения в молекулярном составе сперматозоидов.

Авторы исследования подчеркивают, что сперматозоиды переносят не только ДНК, но и набор молекулярных сигналов, сформированных жизненным опытом. Эти сигналы могут «перепрограммировать» начальные этапы развития эмбриона.

Ранее врачи рассказали, что может мешать зачатию ребенка и как это лечится.

 
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