Врач назвала самый главный признак развития РПП

Диетолог Русакова: навязчивые мысли о еде – это первый признак РПП

Если человек начинает постоянно думать о еде, калориях и своем весе – это может быть первым признаком развития расстройства пищевого поведения (РПП). Об этом в беседе с 360.ru рассказала диетолог НИИ СП им.Склифосовского, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Вторым наиболее характерным признаком начальной стадии РПП является чувство вины, которое человек испытывает сразу после приема пищи, отметила специалист.

«Первые признаки расстройства — это навязчивые мысли о весе, о еде, о калориях, о придерживании строгих диет, жестких правил, скрытное поедание пищи, чувство вины после приема любой пищи», — пояснила врач.

В группу риска по РПП попадают в первую очередь подростки, молодые женщины, а также люди, которые сильно зацикливаются на общепринятых идеалах и испытывают давление общества, заключила диетолог.

Напомним, до этого детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин рассказал, что ограничение в еде, сначала избирательное (отказ от самой калорийной пищи), после — тотальное (от любой еды), может указывать на наличие РПП у ребенка. По его словам, симптоматика также включает перегрузку физическими упражнениями, вызывание рвоты после еды, использование слабительных препаратов. На фоне этого у детей происходит сильное снижение веса, пропадает менструация, начинается кахексия (крайняя степень истощения).

Психолог подчеркнул, что даже несколько дней воздержания от еды должны стать поводом обратиться за медицинской помощью.

Ранее психолог объяснил, как помочь подросткам с РПП.