Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Врач назвала самый главный признак развития РПП

Диетолог Русакова: навязчивые мысли о еде – это первый признак РПП
Global Look Press

Если человек начинает постоянно думать о еде, калориях и своем весе – это может быть первым признаком развития расстройства пищевого поведения (РПП). Об этом в беседе с 360.ru рассказала диетолог НИИ СП им.Склифосовского, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Вторым наиболее характерным признаком начальной стадии РПП является чувство вины, которое человек испытывает сразу после приема пищи, отметила специалист.

«Первые признаки расстройства — это навязчивые мысли о весе, о еде, о калориях, о придерживании строгих диет, жестких правил, скрытное поедание пищи, чувство вины после приема любой пищи», — пояснила врач.

В группу риска по РПП попадают в первую очередь подростки, молодые женщины, а также люди, которые сильно зацикливаются на общепринятых идеалах и испытывают давление общества, заключила диетолог.

Напомним, до этого детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин рассказал, что ограничение в еде, сначала избирательное (отказ от самой калорийной пищи), после — тотальное (от любой еды), может указывать на наличие РПП у ребенка. По его словам, симптоматика также включает перегрузку физическими упражнениями, вызывание рвоты после еды, использование слабительных препаратов. На фоне этого у детей происходит сильное снижение веса, пропадает менструация, начинается кахексия (крайняя степень истощения).

Психолог подчеркнул, что даже несколько дней воздержания от еды должны стать поводом обратиться за медицинской помощью.

Ранее психолог объяснил, как помочь подросткам с РПП.

 
Теперь вы знаете
Удар по автобусу, запрет на выезд для чиновников и выходной для родителей выпускников. Что нового к утру 3 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!