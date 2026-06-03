Профессор предупредил о риске потерять зрение из-за алкоголя

Употребление алкоголя может привести к потере зрения из-за поражения нервных окончаний. Об этом Pravda.Ru рассказал доктор медицинских наук, профессор, офтальмолог Вячеслав Куренков.

По его словам, опасность представляет домашнее производство спиртного, поскольку оно может стать причиной тяжелых отравлений суррогатами. Это может навредить зрительному нерву, предупредил врач.

«В результате может развиваться его атрофия, и тогда человек в дальнейшем уже не сможет видеть. Если говорить про другие виды алкоголя, например вина или тот алкоголь, который продается в магазинах и считается безопасным продуктом при соблюдении норм употребления, то тут нужно понимать, что само по себе умеренное употребление мы обычно не рассматриваем как прямую причину тех или иных глазных заболеваний», — отметил Куренков.

Однако и магазинные алкогольные напитки создают дополнительную нагрузку на сосудистую систему, что может сказаться на кровоснабжении органов чувств. При наличии хронических диагнозов существует риск прогрессирования болезни, отметил эксперт.

Британский офтальмолог Присцилла Хелено до этого говорила, что внезапное ухудшение зрительной функции может быть признаком так называемого «глазного инсульта», даже если зрение не пропадает полностью, а нарушение носит временный характер.

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