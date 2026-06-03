Велосипедистам рассказали, какие ПДД они обязаны соблюдать

В последнее время правила дорожного движения для велосипедистов ужесточили, в частности, они обязаны обеспечить наличие исправных тормозов, руля и звукового сигнала. Об этом «Москве 24» рассказал веломеханик-партнер «Самоката» Даниил Гарбач.

По его словам, для поездок ночью транспортное средство должно быть оборудовано белым фонарем или световозвращателем спереди, красным – сзади, а также боковыми световозвращателями. На дорогах велосипедисты должны использовать велодорожки, обозначать маневры. Кроме того, важно не отвлекаться на телефон и соблюдать скоростной режим.

«Обязанность спешиваться на пешеходном переходе – правило, о котором многие не помнят, но от этого зависит безопасность не только самого велосипедиста, но и людей вокруг. Когда велосипедист переезжает переход на скорости, у водителей практически нет времени на реакцию», – добавил руководитель безопасности дорожного движения (БДД) в «Самокате» Михаил Логинов.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота до этого говорил, что, делая выбор между прокатом велосипеда и приобретением собственного, важно учесть ряд ключевых моментов. В частности, следует учесть, что сегодня на фоне инфляции велосипед – это дорогое удовольствие, в том числе из-за высокой стоимости материалов. А решившись на покупку, нужно заранее продумать вопрос хранения транспортного средства.

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