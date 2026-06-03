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Общество

Арбитражный управляющий объяснила, почему бизнес перестал банкротиться, а граждане — нет

Арбитражный управляющий Нехина: количество банкротств граждан продолжит расти
Nan Tun Nay/Shutterstock/FOTODOM

В России граждане продолжают активно списывать долги через банкротство, а вот компании банкротятся все реже — число корпоративных банкротств достигло исторического минимума. Об этом «Газете.Ru» рассказала Анна Нехина, эксперт по управлению кризисом бизнеса и арбитражный управляющий.

С 2015 года количество процедур банкротства граждан неуклонно растет. В 2025 году в судебном порядке банкротами признаны более 567 тысяч человек — на 31,5% больше, чем в 2024 году. Еще 68 тысяч человек стали банкротами во внесудебном порядке (через МФЦ) — рост на 23%.

«Для граждан процедура недорогая, в среднем не превышает года и очень эффективна. Доля тех, кому долги не списали, в 2025 году составила всего 1,2%», — отмечает Нехина.

Портрет банкрота-гражданина: молодой человек, чаще мужчина, с долгами в несколько миллионов рублей перед банками, МФО и налоговой. У многих есть долги по алиментам. В 94% случаев у должников нет имущества для погашения требований кредиторов.

Совсем другая картина с корпоративными банкротствами. Если до 2020 года в России ежегодно банкротилось 12–13 тысяч компаний, то в 2025 году — всего 6477.

Должники не спешат обращаться к процедуре, так как закон для них имеет карательную функцию. Кроме того, возбуждение дела о банкротстве для многих контрагентов, особенно связанных с государством, равносильно запрету на работу.

«Развившийся институт привлечения к субсидиарной ответственности приводит к панической боязни банкротства со стороны собственников и руководителей. Большинство из них пытаются урегулировать проблемы иными способами», — объясняет эксперт.

Для кредиторов процедура тоже стала невыгодной. С 2024 года выросли судебные издержки, а сам процесс замедлился и усложнился. Конкурсные производства нередко длятся более 10 лет. Крупнейшие кредиторы — банки и ФНС — все чаще выбирают внесудебные механизмы погашения долгов, закладывая их в договоры.

Количество банкротств граждан продолжит расти — слишком привлекательна триада: скорость, дешевизна и почти 100-процентное списание долга. Число корпоративных банкротств вряд ли достигнет доковидного уровня. Единственный игрок, который может изменить расклад, — ФНС.

«Хочется надеяться, что для госоргана тоже важно сохранить налогоплательщиков и не переусердствовать с фискальной функцией», — резюмирует Анна Нехина.

Ранее юрист назвала реальные последствия банкротства, о которых молчат в рекламе.

 
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