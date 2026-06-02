Агродроны помогут обработать сельскохозяйственные земли в 18 субъектах РФ

Агродроны до конца 2029 года обработают 1,2 млн гектаров сельхозугодий
Максим Богодвид/РИА Новости

Правительство России продлило действие экспериментального правового режима для сельскохозяйственных беспилотников до 26 сентября 2029 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Программа охватит 18 субъектов РФ, а всего агродроны обработают 1,2 млн гектаров сельхозугодий.

Как отметил управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер, эти меры увеличат не только урожайность, но и увеличат инвестиции в отрасль.

«Когда государство заранее закрепляет понятные правила использования агродронов на несколько лет вперед, производители техники и сервисные компании начинают активнее инвестировать в развитие решений внутри страны. В перспективе это означает более широкий выбор отечественных технологий, снижение зависимости от импорта и более быстрое распространение современных инструментов в сельском хозяйстве», — сказал он.

Также член общественного совета при Минцифры России, заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков рассказал, что беспилотники позволяют быстрее реагировать на локальные проблемы.

«Когда обработка проводится точечно и вовремя, фермеры теряют меньше урожая. В итоге это влияет на стабильность предложения продукции на рынке, особенно овощей, зерна и масличных культур», — сказал он.

 
