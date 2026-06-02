Врач предостерегла от самостоятельного лечения варикоза

Самостоятельное лечение варикоза с помощью мазей и народных средств создает опасную иллюзию выздоровления. Такие методы лишь временно снимают отек и тяжесть, но не способны восстановить уже разрушенные венозные клапаны. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач Дарья Елисеева.

«Пока пациент втирает охлаждающие гели, болезнь прогрессирует, стенки сосудов необратимо деформируются, а внутри застаивающейся крови формируются тромбы. Отрыв такого сгустка ведет к тромбоэмболии легочной артерии и внезапному летальному исходу», — сказала специалист.

Базовая профилактика варикоза, по ее словам, требует постоянной стимуляции кровотока: необходимо каждый час делать перерывы для ходьбы, перекатываться с пятки на носок, вращать стопами прямо под столом и использовать медицинский компрессионный трикотаж.

И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина до этого говорила, что ношение туфель на высоких каблуках может привести к проблемам со стопами, суставами и осанкой, а также увеличить риск развития варикоза. Она порекомендовала выбирать широкий каблук высотой не более пяти сантиметров.

