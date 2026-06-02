Юрист объяснил смысл перевода судебной информации на «Госуслуги»

С 1 июня судебную корреспонденцию россиян перевели на «Госуслуги» — теперь на портале пользователи смогут узнавать о судебных процессах, в которые они вовлечены, получать сообщения и уведомления в своем личном кабинете. До этого такая схема действовала в арбитражных и судах общей юрисдикции, а теперь ее расширили на мировые суды, объяснил в беседе с 360.ru юрист Алихан Дадаев.

Для россиян такой подход будет намного удобнее, так как до этого нередко случалось такое, что о выдаче судебных приказов граждане узнавали уже на этапе запуска процедуры взыскания, отметил юрист.

«Потому что судебный приказ — самая упрощенная система взыскания, и люди на этапе исполнительного производства доказывали, что они эту задолженность оплатили», — добавил он.

Теперь при подаче документов участники судебного процесса будут получать сообщения на «Госуслугах» о том, что их привлекли либо как ответчика, либо как третье лицо. Причем это устранит важный пробел, так как до этого можно было отследить на сайте только дела судов общей юрисдикции, а что касается мировых судей, то найти данные было очень сложно, подчеркнул Дадаев.

Такой переход в онлайн-режим облегчит жизнь, избавив граждан и юристов от необходимости часами стоять в очередях – можно будет просто отсканировать документы и направить в суд, а затем отслеживать на портале, пояснил специалист.

По его мнению, после этого вскоре может появиться возможность участия россиян в судах в режиме онлайн. Причем в законодательстве проведение онлайн-судов уже предусмотрено, более того – арбитражные суды этим давно пользуются, подчеркнул юрист.

«То есть необязательно приезжать куда-либо. Вы спокойно сидите, подаете заявление и подключаетесь», — пояснил Дадаев, отметив, что это было бы удобно как юристам, так и участникам судебного процесса.

Напомним, еще в феврале председатель ВС РФ Игорь Краснов призвал законодательно закрепить для граждан и организаций обязанность получать судебные письма и извещения через портал «Госуслуги». Он подчеркивал, что это позволит упростить для граждан доступ к правосудию, исключить возможные злоупотребления, связанные с умышленными неявками в суд, а также сократить бюджетные расходы на рассылку бумажных извещений и документов, убежден Краснов.

Роспотребнадзор ранее сообщил о внедрении новой функции на «Госуслугах».