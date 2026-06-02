Врач рассказала, какую обувь можно носить без носков

Врач Авакян: без носков можно носить сандалии и кроксы

Сандалии, босоножки, кроксы и вечернюю обувь можно носить без носков. При этом важно приобретать обувь из натуральных материалов. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-подолог, травматолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Татьяна Авакян.

Также, по ее словам, без носков можно носить модельную летнюю обувь, которая выступает как дополнение к платью или костюму.

«Такой предмет гардероба допускает ношение без носков», — отметила Авакян.

При этом летняя обувь требует такого же тщательного ухода, как и зимняя, добавила специалист.

Врач-терапевт Сергей Жорин до этого рассказал, как не натереть мозоли новой обувью. Он посоветовал разнашивать ботинки постепенно, надевая их вначале всего на два-три часа. Проблемные зоны — пятку, мизинец, косточку большого пальца — лучше заранее заклеить силиконовым пластырем, до появления потертостей.

Кожаную обувь эксперт порекомендовал обрабатывать специальным размягчающим спреем, а синтетическую — увлажнять изнутри.

Ранее стилист объяснила, когда уместно носить сандалии с носками.