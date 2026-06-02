Врач предупредил о патологиях, которые могут протекать у детей бессимптомно

Дети должны регулярно проходить диагностику, поскольку некоторые опасные патологии могут годами протекать у них практически бессимптомно. Об этом RuNews24.ru рассказал кандидат медицинских наук, детский уролог и хирург Михаил Никитский.

По его словам, в ряде случаев запущенность ситуации может привести к потере органа. К одной из самых серьезных проблем в детской урологии он отнес позднее выявление врожденных патологий почек и мочевыводящей системы. Среди них — гидронефроз и пузырно-мочеточниковый рефлюкс, при которых нарушается нормальная работа почек и отток мочи.

«Если вовремя не выявить такие проблемы, то уже к 5-10 годам ребенок может потерять почку. Опасные болезни могут никак себя не проявлять», — предупредил Никитский.

Он добавил, что родителям не стоит ориентироваться только на жалобы, поскольку при этом дети могут хорошо себя чувствовать, бегать, играть.

Врач стоматолог-ортодонт Ирина Крестелева до этого рассказала «Газете.Ru», что ротовое дыхание нарушает работу мышц челюстно-лицевой области и искажает направление роста челюстей – со временем это приводит к формированию вытянутой формы лица и скученности зубов.

