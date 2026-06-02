Специалист по информационной безопасности назвал правила первого телефона для ребенка

Перед тем как отдать ребенку его первый телефон, родителям важно правильно подготовить устройство, а не только установить игры и мессенджеры. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель группы обучения информационной безопасности «Яндекса» Александр Лунев.

Он подчеркнул, что мошенники зачастую обращаются к детям, чтобы заполучить доступ к персональным данным или финансовой информации родителей. Поэтому стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля, ограничить доступ к нежелательному контенту и покупкам, а также установить лимиты экранного времени. Кроме того, можно использовать браузер с семейным режимом и функцией блокировки фишинговых и потенциально опасных сайтов, добавил эксперт.

В телефонную книгу он порекомендовал добавить номера родителей, родственников и экстренных служб. Можно также подключить автоопределитель номера, чтобы ребенок был предупрежден о спаме и подозрительных звонках.

«Обязательно придумайте и запишите семейное «кодовое слово» – секретную фразу, которую ребенок попросит назвать, если ему позвонит или напишет якобы кто-то из близких (например, с просьбой перевести деньги или сообщить код из СМС)», – порекомендовал Лунев.

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий до этого говорил, что в России стоит вводить уроки кибербезопасности уже в детских садах и выстраивать многоуровневую систему профилактики. По его словам, подобные занятия необходимо внедрять через систему образования в массовом формате — не только для школьников, но и для детей старших групп детских садов.

